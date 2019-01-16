Суд над пленными моряками в Москве: Порошенко сделал заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко назвал процесс над захваченными в Азовском море украинскими моряками судебным фарсом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко во время ежегодной Традиционной встречи с иностранными дипломатами обсудил тему украинских заложников в РФ.
"Кремль и в дальнейшем держит в своих тюрьмах украинских заложников - как в самой России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Среди них, 24 украинских моряка - военнопленные. Ни один судебный фарс не поможет России скрыть акт открытой агрессии против Украины на море", - заявил Порошенко.
Президент также упомянул и Олега Сенцова, и украинского патриота Владимира Балуха, который поднял над своим домом в Крыму флаг Украины.
"Среди них - крымские татары - представители народа, который через российскую оккупацию Крыма переживает сегодня второй геноцид, вторую депортацию", - добавил Порошенко.
Ранее мы писали о том, что пленных украинских моряков привезли в суд Москвы.
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