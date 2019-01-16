В Тбилиси в жилом доме прогремел взрыв, есть жертвы (видео) [ Редактировать ]
В результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом пишет издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на Министерство здравоохранения Грузии.
Как рассказал глава патрульной полиции Теймураз Купатадзе, в результате взрыва погибли четыре человека.
Взрыв произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса. На месте работают службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По решению премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе, в связи с трагедией в Тбилиси 17 января объявлено днем траура.
Соответственное постановление подписал недавно. Согласно постановлению, в связи с днем траура, на всех административных зданиях на территории Грузии и дипломатических представительствах Грузии за границей будут приспущены государственные флаги.
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