В результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом пишет издание "Грузия Онлайн" со ссылкой на Министерство здравоохранения Грузии.

Как рассказал глава патрульной полиции Теймураз Купатадзе, в результате взрыва погибли четыре человека.

Взрыв произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса. На месте работают службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По решению премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе, в связи с трагедией в Тбилиси 17 января объявлено днем траура.



Соответственное постановление подписал недавно. Согласно постановлению, в связи с днем траура, на всех административных зданиях на территории Грузии и дипломатических представительствах Грузии за границей будут приспущены государственные флаги.

Недавно в России произошел мощный взрыв на заводе.