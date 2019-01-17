Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.

Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.

Ранее парламент Британии отверг план Терезы Мэй по Brexit.