Тереза Мэй остается на посту премьер-министра Великобритании [ Редактировать ]
Палата общин парламента Великобритании не поддержала вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Терезой Мэй.
Об этом сообщает "Европейская правда".
За отставку правительства проголосовали 306 депутатов, против - 325.
Вотум недоверия правительству инициировала оппозиционная Лейбористская партия после вчерашнего провального голосования за соглашение о выходе из ЕС, о котором Мэй договорилась с Брюсселем.
Ранее парламент Британии отверг план Терезы Мэй по Brexit.
по теме
Великобритания не будет продлевать сроки Brexit - Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает приемлемым только один способ избежать жесткий Brexit
В Евросоюзе ждут новых предложений от Мэй по Brexit
В Брюсселе продолжают искать пути для минимизации негативных последствий от Brexit
План Терезы Мэй по Brexit провалился
Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал сегодняшнее поражение Мэй "катастрофическим"
У Британії оприлюднили дату повторного Брекзиту
Що ближче дата голосування, то активніше країна готується до жорсткого сценарію виходу з ЄС - чи вдасться Терезі Мей здобути прихильність депутатів?
Парламент Британії не підтримав Угоду про вихід з ЄС
Найбільша поразка в історії британського уряду. Парламент не підтримав Угоду про вихід з ЄС, яку уклала прем'єр Тереза Мей з Брюсселем. Яка тепер доля брекзиту та чи втримається очільниця уряду на своїй посаді?