Искромсала ножницами младенца: новые детали трагедии в Николаеве [ Редактировать ]
В Николаеве на заседании Заводского районного суда прошло очередное слушание по делу женщины, обвиняемой в жестоком убийстве своего новорожденного сына.
Анастасия Скориченко нанесла младенцу 22 удара ножницами, а тело ребенка выбросила в мусорный бак. Как сообщает местное издание "Новости N", резонансное дело рассматривает коллегия судей.
Согласно выводам стороны обвинения, женщина скрывала свою беременность - об этом не знал никто из ее родственников.
Скориченко много и часто выпивала, даже когда ждала третьего ребенка. Не исключением стал и день родов. Согласно результатам экспертизы, в крови младенца был найден алкоголь.
Подсудимая родила сына на балконе, сама перерезала ему пуповину при помощи маникюрных ножниц. Затем стала душить мальчика и буквально за минуту искромсала его ножницами.
Экспертиза не смогла точно установить - новорожденный умер от удушья или от колотых ран. После преступления Скориченко положила тельце сына в полиэтиленовый пакет, который выбросила уже на следующий день.
В суде прокурор приобщил к материалам дела результаты экспертизы.
Как показало психиатрическое обследование - подсудимая абсолютно здорова. То есть она хладнокровно продумала убийство и совершила его, не страдая от послеродовой депрессии. Отмечается, что на психиатрическом учете Анастасия Скориченко не состояла.
Женщина проживает вместе со своей матерью и двумя дочерьми, которым 8 и 5 лет. Служба по делам детей после проверки оценила семью Анастасии благоприятно.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве на съемной квартире нашли мертвую молодую пару.
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