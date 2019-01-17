Конфликт в Азовском море: Полторак сделал громкое заявление [ Редактировать ]
Россия хочет заставить Украину отказаться от своего законного права прохождения кораблей через Керченский пролив, чтобы аннексировать еще и Азовское море.
Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из украинских телеканалов.
Он отметил, что целью России, которая организовала провокации в Керченском проливе, было задание спровоцировать украинских моряков, чтобы они начали стрелять в ответ. В Кремле такую возможность хотели использовать для того, чтобы начать открытую агрессию против Украины.
"И вторая цель - это заставить нас отказаться от прохода через Керченский пролив в Азовское море и так фактически провести еще и аннексию Азовского моря. На такой шаг мы никогда в жизни не согласимся. Ни клочка своей территории мы не отдадим", - заявил Полторак.
Министр в очередной раз подчеркнул, что Украина не откажется от своего законного права проходить через Керченский пролив, которое соответствует всем международным обязательствам морского права и международным договорам.
Ранее Полторак заявил, что возле Азовского моря появится морская военная база.
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