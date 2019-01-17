У центрі столиці зайнялася триповерхова будівля [ Редактировать ]
Іще одна пожежа спалахнула у середмісті столиці. Там зайнявся дах триповерхового відселеного будинку на вулиці Грушевського.
Вогонь охопив покрівлю та горішній поверх, загалом - понад 700 квадратних метрів. Полум'я гасили понад дві години. Обійшлося без постраждалих.
Наразі намагаються встановити причини займання.
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