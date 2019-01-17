Полум'я гасили понад дві години

Іще одна пожежа спалахнула у середмісті столиці. Там зайнявся дах триповерхового відселеного будинку на вулиці Грушевського.

Вогонь охопив покрівлю та горішній поверх, загалом - понад 700 квадратних метрів. Полум'я гасили понад дві години. Обійшлося без постраждалих.

Наразі намагаються встановити причини займання.