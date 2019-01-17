Масштабна пожежа сталася напередодні ввечері на Львівщині. Вогонь спалахнув на території заводу з виробництва олії у селі Ставчани. Зайнявся один з резервуарів для сушіння насіння соняшника.

До ліквідації полум'я залучили 90 рятувальників та 16 одиниць спецтехніки із сусідніх районів та Львова.

Пожежі присвоїли найвищий рівень небезпеки. Гасили її протягом п'яти годин. Постраждалих немає.