У Китаї жінка стала манекенницею далеко за 50. Чому в Піднебесній виник попит на літніх моделей - знають наші журналісти.

Коротка стильна стрижка. Яскраве вбрання. 56-річна Ма Їн Хьон упевнено дефілює на подіумі в Шанхаї. Свою кар'єру манекенниці жінка розпочала два роки тому. І відтоді її для своїх показів "з руками відривають" ведучі фешнбренди, серед яких - відомі Dolce & Gabbana.

"Я не вважаю, що через свій вік надто відрізняюся від решти манекенниць. Я завжди доглядала за собою, і в мене постійно були власні свої щодо краси. Я і зараз не дозволю собі одягнутися як бабуся або тітонька-матрона", - розповідає Ма Їн Хьон, модель.

Жінка каже: мріяла про моду ще в юності, навіть літала до Японії, щоб вивчитися на дизайнерку, але тоді на це не вистачило грошей. Тепер тішиться, що хоч уже й на пенсії, але таки вдалося "вскочити" в індустрію моди.

"Люди нашого віку - пенсіонери, зазвичай сидять удома, чи не так? Як на мене, це нудно - вам немає чого робити, ви цілими днями думаєте, на що витратити стільки вільного часу. Ви ж не збираєтеся днями лише прибирати й готувати на кухні? Мені б це було нецікаво", - говорить Ма Їн Хьон, модель.

Завдяки своїй новій роботі та активності у зрілому віці, вона стала прикладом для друзів.

"Ми з подругами щасливі, що їй це вдалося. Вона працює у фешн-індустрії, через це ми багато дізнаємося про моду саме від неї. Те, як вона одягається, нас усіх надихає", - говорить Се Лі Цзян, подруга.

Поки що Ма Їн Хьон - одна з перших ластівок на китайському подіумі. Однак в індустрії моди певні: надалі попит на літніх манекенниць лише зростатиме. У такий спосіб хочуть охопити величезний ринок старших китайців - таких у Піднебесній невдовзі буде майже півмільярда. За словами експертів, вони вже виростили своїх дітей і волімуть витрачати більше грошей на себе, зокрема - й на свій зовнішній вигляд.