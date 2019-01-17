Світ відзначає День дітей-винахідників [ Редактировать ]
Сьогодні увесь світ відзначає День дітей-винахідників. Щороку тисячі юних геніїв вигадують різноманітні пристрої, вдосконалюють роботів і техніку. Герой нашого наступного сюжету вкотре доводить - школярі здатні не лише помічати те, що дорослі щодня ігнорують, а й перетворювати свої спостереження в наукову розробку.
"Змінне магніте поле проходить через котушку і утворює електричний струм".
Цей макет вітрогенератора одинадцятикласник Артем змайстрував близько року тому. Каже: ідея самого пристрою - зовсім не нова. Юнак лише придумав, де б ще її доречно було використати.
"Думаю, кожен помічав, що коли потяг прибуває, перед ним іде досить сильний вітер, також зі спостережень можна сказати, що цей потік повітря і за ним іде. Тобто ми маємо досить сильні пориви вітру. І я пропоную використати цю енергію, що потяг викинув можна сказати, просто так, для того, щоб згенерувати електроенергію і зменшити збитки метрополітену", - говорить Артем Денисюк, винахідник.
За розрахунками юнака, якщо такі вітрогенератори встановити по всій підземці, можна компенсувати до 30% енергії, яку споживає метрополітен.
"По розрахункам кожні два метри має стояти ось такий вітрогенератор, в покращеному варіанті він буде з'єднаний саме в блоки. І блоки будуть передавати енергію на один великий маховик, що запасатиме енергію. Буде крутитися весь час і майже постійно давати енергію", - розповідає Артем Денисюк, винахідник.
Генератор Артема простий та дешевий в експлуатації. Він не передбачає щіток, які зношуватимуться з часом. А отже, такі пристрої будуть довговічними. Свою розробку юний вчений уже встиг презентувати на конкурсах малої академії наук і навіть її запатентував. Залишилось знайти та зацікавити інвесторів.
"44 спонсорів, як таких в мене не може бути, так як метро, це державна установа, і не у кожного є приватне метро", - говорить Артем Денисюк, винахідник.
У майбутньому юний винахідник планує представити свій проект на олімпіаді з екології та різноманітних технічних конкурсах.
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