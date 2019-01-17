Теракт в отеле с туристами: количество жертв резко возросло [ Редактировать ]
Жертвами нападения террористов на отель Dusit в Найроби столице Кении стал 21 человек, сообщает "Корреспондент".
По данным полиции, число убитых выросло после обнаружения еще шести тел на месте происшествия и смерти в больнице раненого правоохранителя.
Отмечается, что среди погибших 16 граждан Кении, один британец, один гражданин США, а также три человека, чье гражданство пока не установлено. В больницу с ранениями были доставлены 28 человек.
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