Ученые из США нашли связь между герпесом и раком: исследователи заявили, что болезни подрывают здоровье, действуя в связке. Оказалось, что вирус герпеса и раковые опухоли используют одинаковый механизм распространения в организме человека, пишет "Здоровье и Красота".

Исследователи установили, что вирус герпеса распространяется в организме, используя древнейший генетический материал, сохранившийся в ДНК человека, -подобным же образом приводящие к раку опухоли захватывают здоровые клетки.

"Вирус герпеса взаимодействует с сателлитной РНК HSATII, которая сформировалась несколько миллионов лет назад. Обычно сателлиты не активны, так как не могут самостоятельно кодировать белки. Но для проникновения в организм и своего размножения в нем вирус герпеса научился "будить" HSATII. Таким же свойством обладают и раковые клетки", - заявили авторы проекта.

Ученые отмечают, что вполне возможно, герпес и рак научились взаимодействовать с древней РНК независимо друг от друга. Но также можно допустить и то, что рак и вирус герпеса способствуют взаимному укоренению в организме. По словам соавтора исследования доктора Бенджамина Гринбаума, на вероятность такой версии указывает "возможное сближение механизмов этих, казалось бы, несопоставимых заболеваний".

Ранее ученые нашли новый метод, который убивает рак за секунды.