На Донбасі бойовики зазнали значних втрат [ Редактировать ]
Десять українських військових постраждали минулої доби на Донбасі. П'ятеро з них - поранені, інші п'ятеро - зазнали контузії під час ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Бойовики після певної перерви знову застосовують великокаліберне озброєння.
Напередодні понад десять разів відкривали вогонь з потужних мінометів, гранатометів і кулеметів біля Кримського, Пісків та Мар'їнки.
За даними розвідки, знищено десятьох окупантів.
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