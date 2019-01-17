Десять українських військових постраждали минулої доби на Донбасі. П'ятеро з них - поранені, інші п'ятеро - зазнали контузії під час ворожого обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Бойовики після певної перерви знову застосовують великокаліберне озброєння.

Напередодні понад десять разів відкривали вогонь з потужних мінометів, гранатометів і кулеметів біля Кримського, Пісків та Мар'їнки.

За даними розвідки, знищено десятьох окупантів.