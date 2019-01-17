У Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці [ Редактировать ]
Четверо людей загинуло, ще п'ятеро травмовані - внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Тбілісі. Серед жертв є діти.
За попередніми даними, на одному з поверхів житлового комплексу рвонув газ. Вцілілих мешканців будинку евакуювали.
Поліція відкрила провадження щодо порушення правил безпеки. Сьогодні в Грузії оголошено жалобу за загиблими.
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