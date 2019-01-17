Грипп в Украине: за сутки умерли два человека [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
В Украине за последние сутки от гриппа умерли два человека: пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.
Об этом заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, передает "Громадське".
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