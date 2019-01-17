В Украине за последние сутки от гриппа умерли два человека: пожилой мужчина в Житомире и младенец в Запорожье.



Об этом заявила врач-эпидемиолог, заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук, передает "Громадське".

Ранее врач рассказал, как защитить себя от вируса.