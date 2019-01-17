Ще одну сутенерку затримали в харківському аеропорту. 26-річна жінка, разом із спільником, підшукали молоду дівчину, у якої були складні життєві обставини.

Вмовили її вирушити на Кіпр, щоб там заробляти проституцією. Підозрювану схопили, коли вона проводжала завербовану на літак.

Триває слідство.