У Харкові затримали сутенерку [ Редактировать ]
Ще одну сутенерку затримали в харківському аеропорту. 26-річна жінка, разом із спільником, підшукали молоду дівчину, у якої були складні життєві обставини.
Вмовили її вирушити на Кіпр, щоб там заробляти проституцією. Підозрювану схопили, коли вона проводжала завербовану на літак.
Триває слідство.
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