Ділків взяли під час операції на пункті пропуску "Ягодин"

На Волині затримали двох торгівців людьми, які вербували жінок у сексуальне рабство. Організатор-українець діяв разом зі спільником-вірменином, той мав посвідку на постійне проживання в Німеччині.

Саме туди сутенери намагалися переправити трьох дівчат. Ділків взяли під час операції на пункті пропуску "Ягодин".

Слідчі з'ясовують, скільки ще є жертв нелегального бізнесу.