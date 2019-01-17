На Волині затримали торгівців людьми [ Редактировать ]
На Волині затримали двох торгівців людьми, які вербували жінок у сексуальне рабство. Організатор-українець діяв разом зі спільником-вірменином, той мав посвідку на постійне проживання в Німеччині.
Саме туди сутенери намагалися переправити трьох дівчат. Ділків взяли під час операції на пункті пропуску "Ягодин".
Слідчі з'ясовують, скільки ще є жертв нелегального бізнесу.
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