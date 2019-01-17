Силы ООС ответили на атаку террористов, которые обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

По данным разведки, десять боевиков были уничтожены и еще три получили ранения. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения.

Ранее в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.