Ситуация на Донбассе: силы ООС уничтожили группу боевиков [ Редактировать ]
Силы ООС ответили на атаку террористов, которые обстреляли грузовик ВСУ на Донбассе. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, сообщили в пресс-службе ООС в Facebook.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.
По данным разведки, десять боевиков были уничтожены и еще три получили ранения. Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения.
Ранее в Минобороны обнародовали страшную статистику по Донбассу.
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