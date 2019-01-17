Каждая девушка мечтает о большой, круглой и упругой попке. И многие задают вопрос: как накачать попу за неделю в домашних условиях? Стоит отметить, что сделать это быстро непросто. Точнее, полная эффективность не будет достигнута за такой короткий срок, но слегка подкорректировать формы можно, говорит фитнес-тренер и основатель проекта "Рывок" Максим Ярошенко в нашем новом выпуске "poTRENDim" на канале YouTube.

Специалист рекомендует обязательно включить в комплекс занятий приседания. Во время выполнения этого упражнения работают ягодичные мышцы и бедра. А еще, во время приседания необходимо поставить ноги на ширине плеч и медленно опускать попу на уровень ниже коленей, а потом возвращаться в исходную позицию.

Если вы будете ежедневно уделять по 30 минут подобным тренировкам, то заметите, как за месяц сможете немного накачать красивую попу быстро в домашних условиях.

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