Федеральная прокуратура США начала расследование против китайской компании Huawei Technologies Co. Ее подозревают в хищении коммерческой тайны у американских бизнес-партнеров. Речь идет о разработках компании T-Mobile в области роботизированных телефонов, пишет DW.

Материалов дела уже достаточно, чтобы вскоре против Huawei было выдвинуто официальное обвинение.

Вице-президент отдела корпоративных коммуникаций Huawei Глен Шлос отказался комментировать сообщения СМИ, но отметил, что спор о роботизированной технологии был улажен с T-Mobile еще в 2017 году.

Ранее мы сообщали о том, что Huawei побила очередной рекорд.