В США обвинили Huawei в краже коммерческой тайны [ Редактировать ]
Федеральная прокуратура США начала расследование против китайской компании Huawei Technologies Co. Ее подозревают в хищении коммерческой тайны у американских бизнес-партнеров. Речь идет о разработках компании T-Mobile в области роботизированных телефонов, пишет DW.
Материалов дела уже достаточно, чтобы вскоре против Huawei было выдвинуто официальное обвинение.
Вице-президент отдела корпоративных коммуникаций Huawei Глен Шлос отказался комментировать сообщения СМИ, но отметил, что спор о роботизированной технологии был улажен с T-Mobile еще в 2017 году.
Ранее мы сообщали о том, что Huawei побила очередной рекорд.
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