В сети подвергли критике невесту, которая заставила своих подруг надеть цветные линзы, чтобы соответствовать цветовой гамме ее свадьбы, пишет Metro.co.uk.

Девушка переживала, что голубые глаза некоторых подруг не будут гармонировать с лимонным цветом дресс-кода. Она опубликовала на Facebook собственную фотографию в лимонном платье, указав, что к нему больше подойдут карие глаза, как у нее.

Комментаторам записи поведение невесты не показалось разумным. Они указывали на то, что девушка перегибает палку. Некоторые отмечали, что не все могут носить линзы, у кого-то они вызывают раздражение.

Девушке объяснили, что дело вовсе не в глазах приглашенных гостей, а в оттенке, который она выбрала в качестве основного для свадьбы. Яркое желтое платье будет сочетаться далеко не со всяким цветом.

В декабре 2018 года в сети порицали невесту, которая придумала для своей свадьбы наряды для худых и для толстых. Стройным девушкам весом до 75 килограммов она наказала прийти в обуви от Christian Louboutin, а тучным дамам - полностью одеться в черное. Полных мужчин обязали одеться в камуфляж и кроссовки.

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