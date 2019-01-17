В Польше после покушения на мэра Гданьска Павла Адамовича полиция задержала десять человек за призывы в социальных сетях к убийствам и актам агрессии. Об этом сообщает Reuters.

"Польские полицейские по всей стране задержали уже более десяти человек в связи с призывами в сети к убийствам или актам агрессии", - доложил глава МВД Польши Йоахим Брудзинского.

Часть угроз касались мэров и политиков с либеральными взглядами. В частности, в среду в Гданьске задержали 48-летнего мужчину за угрозы экс-премьеру Польши, председателю Евросовета Дональду Туску.

"Я снова призываю прекратить разжигать негативные эмоции", - заявил Брудзинский.

Напомним, что мэр Гданьска трагически скончался 14 января.