Убийство мэра Гданьска: 10 человек задержаны за угрозы в соцсетях [ Редактировать ]
В Польше после покушения на мэра Гданьска Павла Адамовича полиция задержала десять человек за призывы в социальных сетях к убийствам и актам агрессии. Об этом сообщает Reuters.
"Польские полицейские по всей стране задержали уже более десяти человек в связи с призывами в сети к убийствам или актам агрессии", - доложил глава МВД Польши Йоахим Брудзинского.
Часть угроз касались мэров и политиков с либеральными взглядами. В частности, в среду в Гданьске задержали 48-летнего мужчину за угрозы экс-премьеру Польши, председателю Евросовета Дональду Туску.
"Я снова призываю прекратить разжигать негативные эмоции", - заявил Брудзинский.
Напомним, что мэр Гданьска трагически скончался 14 января.
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