Закупка услуг оборонного назначения: парламент одобрил закон [ Редактировать ]
В четверг, 17 января, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Об этом сообщает "РБК-Украина".
За закон проголосовали 236 парламентариев.
Ранее мы писали о том, что Порошенко подписал "закон о буллинге".
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