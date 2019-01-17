В четверг, 17 января, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". Об этом сообщает "РБК-Украина".

За закон проголосовали 236 парламентариев.

Ранее мы писали о том, что Порошенко подписал "закон о буллинге".