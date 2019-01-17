Александр Усик кардинально сменил имидж (фото) [ Редактировать ]
Фото: instagram.com/usykaa
17 января абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отмечает день рождения. Непобежденному украинскому боксеру исполнилось 32 года.
В честь своих именин отдыхающий на Бали спортсмен резко поменял имидж - стал лысым. Соответствующим фото Александр поделился на своей странице в Instagram.
Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а также Кубка Мохаммеда Али. Во всех боях на профи-ринге, а их 16, украинец одержал победы, 12 из которых - нокаутом. Также в 2008 году Александр стал чемпионом Европы, в 2011 - чемпионом мира, а годом позднее - олимпийским чемпионом на Играх в Лондоне.
Отметим, что 2018 год украинец провел на невероятном уровне, за что был признан лучшим боксером года по версии многих авторитетных изданий, таких как: The Ring, BoxingScene, Sport Illustrated и др.
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