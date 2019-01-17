Меган Маркл снова вышла на публику. Герцогиня Сассекская посетила зоозащитную организацию под названием Mayhew, патроном которой она сама является, пишет "Сегодня".

Для визита беременная Меган снова надела светлое облегающее платье бренда H&M - она явно к таким неравнодушна. Хотя ее живот уже приобрел достаточно внушительный размер.

Поверх него герцогиня набросила светлое пальто Emporio Armani, а дополнили образ сумка от Stella McCartney и бежевые туфли-лодочки.

Напомним, недавно Меган Маркл проговорилась про дату рождения ребенка.