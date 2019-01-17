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Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 19-20 января.

Лихтариус

Проект, в котором сочетаются впечатляющие вокальные номера от лучших юных исполнителей нашей страны в сопровождении джазового оркестра и яркие режиссерские решения, напомнил о том, что есть проверенные столетиями истины, которые никогда не потеряют своей актуальности и всегда будут в моде.

Музыкальный спектакль, ставший первой постановкой в Украине, в которой главными героями выступают именно дети (участники различных талант-шоу, которые успели стать настоящими любимцами публики), создала продюсерская и креативная команда концерт-холла Caribbean club во главе с Анастасией Вагановой и Игорем Ильюком.

Где: Caribbean Club, улица Симона Петлюры.

Когда: 20 января.

Сколько: 250-1800 гривен.

Праздник Крещения в Древнем Киеве

19 и 20 января самое главное праздничное действо: крестный ход до местного Лесного озера и купание в нем всех желающих. Традиционный крещенский ритуал будет не просто окунанием в воду, это будет реконструкция Крещенского обряда по всем правилам, существовавшим когда-то в Древней Руси. 19 января воды озера освятит священник. А согреться после зимнего купания можно будет в корчме вкусным травяным чаем или глинтвейном.

Добавят праздничного колорита веселые хороводы, катание на конях и санях, древнеславянские подвижные игры.

Где: Парк Киевская Русь.

Когда: 19-20 января.

Сколько: полный билет для взрослого - 200 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., для дошкольников - бесплатно.

Поздний Бродский вечер

19 января - театрализованный поэтвечер "Поздний. Бродский". Актеры исполнят со сцены стихотворения позднего периода творчества Иосифа Бродского, уже после Нобелевский. Будут исполнены стихи из его книг "Примечания папоротника", "Каппадокия", "В окрестностях Атлантиды" и изданного в "Ардисе" уже после смерти поэта и ставшего итоговым сборника "Пейзаж с наводнением".

Поэтвечер на русском языке.

Где: Смоленская 3 (м. Шулявская).

Когда: 19 января.

Сколько: 120 гривен.

Подпольный Стендап в Golden Gate

Этот раз на Подпольном выступят:

Макс Вышинский - победитель шоу "Рассмеши Комика", сценарист популярных ТВ-шоу;

Василий Байдак - полуфиналист второго сезона Лиги Смеха в составе Инародного театра абсурда Воробушек. Победитель второго независимого всеукраинского Stand-Up фестиваля;

Артур Петров - финалист проекта "Комик на Миллион";

Антон Тимошенко - дважды победитель шоу "Рассмеши Комика".

Все под грифом секретно.

Где: Golden Gate Pub & Restaurant, ул. Золотоворотская, 15.

Когда: 19 января.

Сколько: 150-250 гривен.

Выставка "Новый Старый". Рома Пиар

Что побеждает в вечной борьбе - новизна или опыт? Или это о более глубоком - когда новое это хорошо забытое старое? Понимаешь, что это не важно, ведь самое главное - понимать и чувствовать. Каждый раз иначе, но абсолютно искренне и по-настоящему.

Можно написать описание, можно водить экскурсии, можно создать книгу с пояснениями.. но вряд ли есть что-то глупее того, когда художник объясняет свою работу. Будто пытаешься разъяснить только что рассказанную шутку, чтобы все рассмеялись.