Ксения Собчак приехала в Киев [ Редактировать ]
В четверг, 17 января, Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая, неожиданно посетила Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в разделе Stories.
Телеведущая опубликовала фото с Европейской площади.
"Ну привет Киев!", - написала Ксения.
Отметим, что геолокация на фото указана довольно странно - kieв.
Ранее мы писали о том, что Собчак попала в базу сайта "Миротворец".
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