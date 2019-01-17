В четверг, 17 января, Ксения Собчак, экс-кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая, неожиданно посетила Киев. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в разделе Stories.

Телеведущая опубликовала фото с Европейской площади.



"Ну привет Киев!", - написала Ксения.

Отметим, что геолокация на фото указана довольно странно - kieв.

Ранее мы писали о том, что Собчак попала в базу сайта "Миротворец".