Уряд Греції залишився при владі [ Редактировать ]
Уряд грецького прем'єра Алексіса Ципраса залишився при владі. Питання про довіру поставив сам очільник уряду після того, як подав у відставку міністр оборони, протестуючи через угоду з Македонією.
Нагадаю, в обмін на згоду останньої змінити назву, Афіни пообіцяли зняти вето на вступ Скоп'є до НАТО і ЄС.
Депутати підтримали Угоду минулого тижня. Щоб вона набула чинності, також потрібне схвалення грецького парламенту.
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