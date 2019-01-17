Афіни пообіцяли зняти вето на вступ Скоп'є до НАТО і ЄС

Уряд грецького прем'єра Алексіса Ципраса залишився при владі. Питання про довіру поставив сам очільник уряду після того, як подав у відставку міністр оборони, протестуючи через угоду з Македонією.

Нагадаю, в обмін на згоду останньої змінити назву, Афіни пообіцяли зняти вето на вступ Скоп'є до НАТО і ЄС.

Депутати підтримали Угоду минулого тижня. Щоб вона набула чинності, також потрібне схвалення грецького парламенту.