США стримуватимуть Росію та Китай ядерним арсеналом [ Редактировать ]
Сполучені Штати стримуватимуть Росію та Китай ядерним арсеналом, а не тільки глобальною системою протиракетної оборони. Про це, зокрема, йтиметься у сьогоднішньому докладі Дональда Трампа щодо системи ПРО, - заявив напередодні представник призидентської адміністрації.
За його словами, у Білому домі переконані: Москва і Пекін мають чималий ракетний арсенал, тож вплинути на їхню політику можна буде лише через серйознішу ядерну зброю.
Водночас представник Білого дому зазначив: очільник США прагне налагодити відносини з обома країнами.
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