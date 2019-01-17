Сполучені Штати стримуватимуть Росію та Китай ядерним арсеналом, а не тільки глобальною системою протиракетної оборони. Про це, зокрема, йтиметься у сьогоднішньому докладі Дональда Трампа щодо системи ПРО, - заявив напередодні представник призидентської адміністрації.

За його словами, у Білому домі переконані: Москва і Пекін мають чималий ракетний арсенал, тож вплинути на їхню політику можна буде лише через серйознішу ядерну зброю.

Водночас представник Білого дому зазначив: очільник США прагне налагодити відносини з обома країнами.