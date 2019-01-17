Україна впевнено прямує до членства в Євросоюзі та НАТО. Про це президент заявив напередодні, на щорічній зустрічі з іноземними дипломатами.

Петро Порошенко наголосив, що держава успішно впроваджує реформи у різних сферах, зокрема безпековій та оборонній. А це невпинно наближає її до європейського майбутнього, - вважає президент.

"Поглиблена та всеоосяжна зона вільної торгівлі з ЄС - це наш дороговказ повномасштабної економічної інтеграції до спільного європейського ринку. Україна успішно запроваджує докорінні зміни у сфері безпеки і оборони держави. Наше військо вже увійшло у десятку найпотужніших армій Європи. А ухвалений торік Закон про національну безпеку ще швидше наближатиме нас до стандартів НАТО. Тим більше, пріоритет членства в ЄС і НАТО буде зафіксований безпосередньо в Конституції", - заявив Петро Порошенко, президент України.