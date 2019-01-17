Єгипет накрила пилова буря [ Редактировать ]
Єгипет накрила пилова буря. Піском замітає столицю та кілька портових міст. У Каїрі на вулицях люди ходять у масках. Видимість на дорогах обмежена.
Через стихію вже затримали чимало авіарейсів на столичному летовищі. Свою роботу призупинили два порти.
Жителям радять перечекати негоду вдома. Чи є постраждалі від стихії - невідомо.
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