На японському острові Кутіноерабу прокинувся місцевий вулкан. Стовпи попелу та диму з вогняної гори сягали близько шести кілометрів.

Місцева влада оголосила жовтий - середній рівень небезпеки. Це означає, що жителям заборонено наближатися до зони виверження. Водночас евакуйовувати острів'ян поки що не збираються. Там проживає 109 осіб.

Повідомлень про потерпілих та руйнування від вулкану немає.