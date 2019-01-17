Напад на поліцейського у Харкові: подробиці інциденту [ Редактировать ]
Харківські оперативники розшукують нападників на поліцейського. Напередодні вранці невідомі в масках стріляли в офіцера карного розшуку, коли він повертався додому. У якому стані потерпілий та які версії слідства - дізнавалася Світлана Шекера.
О 7:40 офіцер карного розшуку вийшов з дому погуляти з собакою. До нього підійшли невідомі, попросили запальничку й напали на правоохоронця.
Зловмисники вдарили поліцейського в обличчя й передали привіт. Назвали прізвище, від кого. Потім двічі вистрелили. У шию і в голову. Звуки пострілів чули мешканці будинку.
"Ну как хлопушки от фейерверка были. Ну не знаю, тихо, как фейерверк, как петарды пустили пару штук и все. Два, я два слышала, два хлопка", - розповідає Наталія, сусідка потерпілого.
Нападники втекли на темно-синьому "Део Ланосі", із шашками таксі. Їхню автівку зафіксували камери спостереження. Поранений поліцейський зміг сам дійти до свого під'їзду. Зараз він у лікарні. Із тяжкими травмами голови.
"Нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и общие хирурги закончили свою часть. Это тяжкие травмы. По классификации судэкспертов, это травмы, которые могут привести к смерти. Могут. Тяжелое, да, состояние тяжелое. Поскольку операция еще продолжается", - говорить Андрій Козаченко, заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги з хірургії.
У Харкові оголосили оперативний план "Сирена". Наразі розглядають кілька версій нападу, зокрема й пов'язану з професійною діяльністю.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 348 ККУ як напад і посягання на життя працівника правоохоронного органу", - говорить Олег Бех, начальник ГУ НП у Харківській області.
Правоохоронці просять усіх, хто може, допомогти слідству, зателефонувавши до поліції.
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