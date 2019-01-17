У Запоріжжі від грипу померло немовля [ Редактировать ]
У Запоріжжі від ускладнень після грипу померло півторамісячне немовля. Це сталося ще напередодні Нового року, але причини летального випадку назвали лише зараз. Коли прийшли результати лабораторних досліджень.
За словами медиків, виявлено грип штаму А2. У Запорізькій області - це перша смерть від цієї недуги за останній час. Попри те, що захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції нижче епідемічного порогу майже на 40%. Школи та дитячі садки працюють у штатному режимі, про карантин у закладах - наразі не йдеться.
"Безусловно, сейчас закончились каникулы, и у школьников, и у студентов, мы ожидаем рост заболеваемости. Тем более, сейчас циркулирует в основном именно грипп А, а этот грипп вызывает и высокое быстрое распространение инфекции, и вспышки. То есть мы ожидаем рост заболеваемости и не исключаем, что к концу января - начала февраля мы дойдем до порогового уровня, можем его и превысить", - говорить Марина Колерова, завідуюча відділом організації епіддосліджень Запорізької обласної лабораторії центру МОЗ України.
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