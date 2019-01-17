Почему с возрастом время идет быстрее? [ Редактировать ]
Инженер из Университета Дьюка (США) Адриан Бежан выяснил, что восприятие времени основывается на внешних стимулах и зависит от того, что мы видим вокруг.
"Сутки длятся 24 часа - на всех часах, наручных и настенных, и на башенных. Но физическое время не совпадает с субъективным. Ваше восприятие времени отличается от восприятия другого человека", - рассказал исследователь.
Субъективно время зависит от того, с какой скоростью мозг обрабатывает образы - чем мы старше, тем медленнее происходят эти процессы. Поэтому, когда вы молоды и вокруг много неизведанного (стимулов извне), кажется, что время течет медленно. С возрастом "отставание" мозга создает иллюзию быстротечности времени, сообщает издание Quartz.
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