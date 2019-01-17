Порошенко ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) об оборонном госзаказе на три года. Об этом сообщается на сайте президента.
Так, Порошенко подписал указ №10/2019, которым ввел в действие решение СНБО от 26 декабря 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 год и 2020, 2021 годы".
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возлагается на секретаря СНБО Александра Турчинова.
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