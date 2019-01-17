Фото: biathlonworld.com

17 января мужской спринтеской гонкой стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. Единственная в сезоне, по итогам которой спортсмены не будут отбираться с "пасьют", ведь он просто отсутствует в программе соревнований.

Рупольдинг предоставил практически идеальные погодные условия для биатлонистов. Тем не менее, наши атлеты в очередной раз не сумели проявить себя должным образом.

Первым из украинцев стартовал Дмитрий Пидручный. Капитан сборной пропустил эстафету в Оберхофе из-за проблем с плечем, однако, по словам спортсмена, успешно восстановился и выдал неплохую гонку. На дебютном и завершающем кругах Дмитрий получил очень хорошие "локомотивы" в виде Тарье Бе и Лукаса Хофера, во многом благодаря которым сумел зацепиться за двадцатку сильнейших. Все могло быть несколько иначе, закрой бы все мишени на "стойке".

Артем Тищенко стал единственным из украинцев, кому удалось провести "чисто" два огневых рубежа. Только вот ногами 25-летний спортсмен пока откровенно разочаровывает: 88-й показатель из 111 стартовавших совершенно не тот результат, которого все ждут. Как итог, наш атлет "нулем" в графе промахов всего 53-й. Теска Тищенко - Прима и Сергей Семенов синхронно провалили гонку, допуская по одному промаху на каждом из огневых рубежей.

Интрига в гонке пропала сразу после выхода на лыжню Йоханнеса Бе. В этом сезоне норвежец стабильно выступает в спринте, проиграв всего один из четырех предыдущих стартов. Не стал нарушать эту традицию лидер тотала и в этот раз. Один промах на стрельбе стоя биатлонист нивелировал феноменальной скоростью, упрочив свое преимущество в борьбе за Большой хрустальный глобус.

Победный настрой младшего брата поддержал Тарье Бе, завершивший гонку вторым, а немец Бенедикт Долль отобрал "бронзу" у Мартена Фуркада, выдавшего одну из лучших гонок сезона.

Спринт. Мужчины:

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+1) 22:56,3

2. Тарьей Бе (0+0) +7,9

3. Бенедикт Долль (0+1) +10,5

...

20. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:03,3

45. Артем Прима (1+1) +1:39,2

53. Артем Тищенко (0+0) +1:49,2

74. Сергей Семенов (1+1) +2:09,8

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