17 января отмечает свой день рождения украинский боксер Александр Усик. Ему исполняется 32 года.

Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а также Кубка Мохаммеда Али. Во всех боях на профи-ринге, а их 16, украинец одержал победы, 12 из которых - нокаутом. Также в 2008 году Александр стал чемпионом Европы, в 2011 - чемпионом мира, а годом позднее - олимпийским чемпионом на Играх в Лондоне.

По случаю дня рождения спортсмена Podrobnosti.ua вспоминают лучшие его нокауты.

Напомним, в свой день рождения Александр Усик кардинально сменил имидж.