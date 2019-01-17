Усику - 32: лучшие нокауты боксера [ Редактировать ]
17 января отмечает свой день рождения украинский боксер Александр Усик. Ему исполняется 32 года.
Усик является обладателем титулов WBA Super, WBO Super, IBF, WBC, а также Кубка Мохаммеда Али. Во всех боях на профи-ринге, а их 16, украинец одержал победы, 12 из которых - нокаутом. Также в 2008 году Александр стал чемпионом Европы, в 2011 - чемпионом мира, а годом позднее - олимпийским чемпионом на Играх в Лондоне.
По случаю дня рождения спортсмена Podrobnosti.ua вспоминают лучшие его нокауты.
Напомним, в свой день рождения Александр Усик кардинально сменил имидж.
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