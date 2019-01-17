Во Вьетнаме врачи спасли пациента по имени Нгуена Ван Нхата от тяжелого алкогольного отравления, влив в него 4,5 литра пива. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. В его крови уровень метанола превышал норму в 1119 раз. Произошло это после того, как он выпил много некачественного алкоголя.

Мужчине дали три банки пива по 0,3 литра, из-за содержания в нем этанола, антидота метанола. Благодаря этому он пришел в сознание.

После этого, в течение 12 часов ему давали по банке в час, параллельно проводя очистку крови от опасных токсинов. В итоге пациент полностью выздоровел и выписался спустя три недели.

Ранее мы писали о том, что пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка.