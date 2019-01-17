Врачи влили в мужчину 15 банок пива и спасли ему жизнь [ Редактировать ]
Во Вьетнаме врачи спасли пациента по имени Нгуена Ван Нхата от тяжелого алкогольного отравления, влив в него 4,5 литра пива. Об этом пишет Daily Mail.
Мужчина поступил в тяжелом состоянии в отделение реанимации. В его крови уровень метанола превышал норму в 1119 раз. Произошло это после того, как он выпил много некачественного алкоголя.
Мужчине дали три банки пива по 0,3 литра, из-за содержания в нем этанола, антидота метанола. Благодаря этому он пришел в сознание.
После этого, в течение 12 часов ему давали по банке в час, параллельно проводя очистку крови от опасных токсинов. В итоге пациент полностью выздоровел и выписался спустя три недели.
Ранее мы писали о том, что пьяный врач погубил роженицу и ее ребенка.
по теме
Топ-5 причин есть бананы каждый день
Бананы считаются не только вкусным продуктом, но и невероятно полезным
Какой сухофрукт укрепляет кости
Особенно этот сухофрукт полезен для женского здоровья
Самые эффективные народные средства от кашля
Некоторые рецепты народной медицины справляются с кашлем не хуже разрекламированных сиропов
Какой продукт снижает артериальное давление
Этот продукт полезен людям со слабыми сосудами и высоким уровнем холестирина
16-річний Єгор Чернецький потребує невідкладної допомоги
Хлопець отримав опіки 60 відсотків тіла, коли рятував свого дідуся з охопленого полум'ям будинку