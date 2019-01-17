Популярный российский певец Сергей Лазарев опубликовал новое фото с Ани Лорак в Instagram. На снимке звезды позируют в обнимку, видно, что между ними действительно очень теплые отношения.

"Мой человек! Родная душа! Обожаю! Всегда рядом!", - написал Лазарев под фото.

Фото: Instagram

Это фото поклонники звездной пары посчитали еще одним доказательством их романа. Они засыпали Сергея и Каролину комплиментами, назвав их самой красивой парой шоу-бизнеса.

Ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак кардинально сменила имидж.