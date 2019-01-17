Лучший рецепт домашнего пирога с яблоками [ Редактировать ]
Домашний пирог с яблоками и карамельно-коричной корочкой очень простой, быстрый и вкусный. Это идеальный рецепт, если вы любите есть сладости на завтрак, пишет "Сегодня".
Яблочный пирог
Ингредиенты:
Мука – 1 чашка
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Соль – 1/2 ч.л.
Сахар – 1/2 чашки
Молотая корица – 1 ч.л.
Сливочное масло – 6 ст.л.
Яйцо – 1 шт.
Молоко – 1/2 стакана
Очищенное яблоко – 1 шт.
Рецепт приготовления:
Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для выпечки сливочным маслом.
Перемешать в миске муку, разрыхлитель и соль. В отдельной небольшой миске смешать 1/4 чашки сахара с корицей, отложить в сторону.
Миксером взбить масло с оставшейся 1/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, добавить яйцо. Всыпать мучную смесь в три приема, чередуя с молоком, и тщательно перемешивая после каждой новой порции.
Вылить половину теста на дно формы для выпечки. Выложить кусочки яблок на тесто, посыпать корицей и сахаром. Вылить остальное тесто на яблоки.
Посыпать корицей и сахаром. Выпекать пирог в течение 25 минут или до золотисто-коричневого цвета. Подавать вместе с черным кофе на завтрак.
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