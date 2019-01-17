На золотодобывающей шахте произошло ЧП: восемь погибших [ Редактировать ]
В четверг, 17 января, в Афганистане, в провинции Бадахшан, произошло обрушение золотодобывающей шахты. В результате происшествия погибли, по меньшей мере, восемь человек, еще двое пострадали. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает телеканал Tolo News.
Как доложил губернатор провинции Гуламулла Сайеда, обрушение шахты произошло в четверг в местности под названием Рагистан.
При этом данных о состоянии пострадавших пока нет.
Ранее мы писали о том, что на шахте в Павлограде прогремел взрыв.
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