Женщина погибла из-за нападения обезьян [ Редактировать ]
Жительница индийского штата Уттар-Прадеш погибла в результате нападения диких обезьян. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Разъяренные обезьяны атаковали 60-летнюю Савитри Деви, когда та проводила время с женой своего сына на террасе на крыше дома. Женщины попытались убежать и свалились с террасы. Деви погибла на месте, ее сноха попала в больницу.
В Индии действуют законы, запрещающие вмешательство в жизнь обезьян. Этих животных нельзя убивать, стерилизовать или переселять в другие места.
В ноябре 2018 года сообщалось, что в индийском городе Агра, штат Уттар-Прадеш, обезьяна похитила и убила младенца.
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