Президент Петр Порошенко подписал указ об учреждении эмблемы, символа и флага Сил спецопераций. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что девизом Сил спецопераций стало "Иду на вы!" (старослав. - "иду на вас").

"На днях подписал указ об учреждении эмблемы и флага Сил специальных операций Вооруженных сил Украины и штандарта командующего. Отныне их девизом станут слова киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы!", которые еще более тысячи лет назад наводили ужас на врагов", - написал Порошенко.

Он также отметил, что спецназовцы были, есть и будут элитой ВСУ.

"Они мастерски делают свою работу, на практике реализуя собственно кредо преимущества качества над количеством", - добавил президент.

Об этом он также говорил во время визита в воинскую часть в Бердичеве, где состоялась церемония вручения флага Сил спецопераций.

Порошенко также заявил, что за годы военных действий на Донбассе погибли 70 бойцов Сил специальных операций.

"К сожалению, 70 наших собратьев положили свою жизнь за Украину. Вечная им память! Вечная им слава!" - сказал президент, после чего память бойцов почтили минутой молчания.

Также 294 спецназовца были награждены государственными наградами, четыре получили звание Героя Украины.

Ранее мы писали о том, что Порошенко ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе.