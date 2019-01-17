Мужчина во сне сделал девушке предложение руки и сердца и забыл об этом. Невероятной историей он поделился с пользователями Reddit, пишет издание New York Post.

Мужчина утверждает, что накануне не мог заснуть и принял четыре таблетки снотворного. Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо, которое однажды купил по объявлению и намеревался перепродать. Она объяснила ему, что произошло.

Пользователь ничего не помнил и был потрясен. Открыв Facebook, он увидел, что прошлой ночью, не просыпаясь, изменил даже информацию о своем семейном положении. "Я не собирался устраивать помолвку еще полтора года, - пишет он. - И тогда, наверное, достал бы кольцо получше".

Ранее мы писали, что девушка смыла кольцо в унитаз и нашла его через много лет.