Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины. После подачи документов, отвечая на вопросы журналистов, Юрий Бойко заявил, что главным для него является вернуть мир в страну, защитить простых людей от беспредела нынешнего режима и остановить социальную катастрофу.

"За пять лет Украина превратилась в одну из самых бедных европейских стран. Мы потеряли территории, людей, экономический и промышленный потенциал. Бездействие губительно для Украины. Мы можем потерять страну. Я осознаю всю меру ответственности и готов бороться за лучшее будущее для Украины. Люди хотят мира, нормальной жизни, достойных зарплат и пенсий. Этот режим разделяет страну, мы ее собираем и объединяем", - сказал Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что многие общественные организации и представители политических сил поддержали его кандидатуру в качестве кандидата в президенты и что у него есть команда профессиональных управленцев, знающих, как вывести Украину из кризиса.

"Со мной"Оппозиционная платформа - За жизнь" и огромное количество общественных организаций - чернобыльцы, ветераны, пенсионеры и многие другие - которые оказали мне свою поддержку", - отметил Юрий Бойко.

Отвечая на вопрос, почему он идет на выборы самовыдвиженцем, кандидат в президенты сказал, что подобный шаг был сделан с целью избежать любых возможных провокаций режима в отношении оппозиции.

"Власть понимает, что мы представляем серьезную силу, и боится нас, она вместе с нашими конкурентами использует все свои ресурсы, чтобы помешать нам участвовать в выборах. Но мы не боимся этого. Форма выдвижения не имеет значения. Я уверен в нашей общей победе. Мы вернем людям достойную жизнь, а Украину - на путь мира и развития", - подчеркнул Юрий Бойко.

В ЦИК вместе с кандидатом пришли народные депутаты, представители общественных организаций и активисты.