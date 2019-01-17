Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 2803,3609 гривен за 100 долларов, что на 2,5107 гривен больше, чем прошлое значение.

Курс доллара на 17 января составляет 2800,8502 гривен за 100 долларов.

Ранее мы писали о том, что курс криптовалюты резко упал.