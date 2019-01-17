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Первый соревновательный день пятого этапа Кубка мира по биатлону продолжился женской спринтерской гонкой.

После очередного провала мужской сборной Украины оставалось уповать только на девушек, которые, как правило, неплохо выступают в Рупольдинге. Но сегодня был явно не наш день.

Украинки продемонстрировали стабильно низкий, как и на предыдущих этапах, ход, подкрепив это огромным (для данной гонки) количеством промахов. И если 97-е место Елены Пидгрушной (капитан команды после продолжительной болезни вышла на первую тестовую гонку) и 67-е Анастасии Меркушиной, которая два дня не тренировалась из-за проблем с коленом, можно понять, то причины спада сестер Семеренко и Юлии Джимы тренерскому штабу еще предстоит выяснить.

Знатно наши девушки подогрели ситуацию перед субботней эстафетой и воскресным масс-стартом, в котором, к сожалению, впервые за долгое время украинки участия не примут. В общем зачете Кубка мира выше всех находится Елена Пидгрушная - на 26-м месте. В Кубке наций Украина отдалилась от заветной топ-5, занимая седьмую строчку, на которую уже посягает сборная Словакии.

Анастасия Кузьмина вспомнила былые времена и, показав стопроцентную точность в гонке, помчалась на всех парах за "золотом", на которое также претендовала главный герой Оберхофа - Лиза Витоцци. Впрочем, итальянка так и не смогла навязать борьбу титулованной словачке. "Бронза" в активе олимпийской чемпионки шведки Ханны Эберг.

Спринт. Женщины:

1. Анастасия Кузьмина (0+0) 19:15,1

2. Лиза Виттоцци (0+0) +11,5

3. Ханна Эберг (0+0) +29,1

...

29. Вита Семеренко (1+0) +1:37,2

59. Валя Семеренко (0+2) +2:15,4

67. Анастасия Меркушина (2+0) +2:31,6

73. Юлия Джима (1+1) +2:41,0

97. Елена Пидгрушная (1+2) +3:46,1

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