Как приготовить идеальные булочки дома [ Редактировать ]
Ароматные дрожжевые булочки с начинкой из молотой корицы - популярный десерт, который идеален с чашкой горячего шоколада или молока. Как приготовить их на собственной кухне - пишет "Сегодня".
Сдобные булочки с корицей
Ингредиенты:
Мука - 700 г
Сухие дрожжи - 9 г
Сахар - 120 г
Соль - 1 чайная ложка
Кардамон - 1 чайная ложка
Сливочное масло - 100 г
Яйцо - 1 шт
Молоко - 300 мл
Яйцо, взбитое с молоком - для смазывания булочек
Для начинки:
Сливочное масло - 50 г
Молотая корица - 3 столовые ложки
Сахар - 3-4 столовые ложки
Ваниль
Рецепт приготовления:
Смешать в миске просеянную муку, сухие дрожжи, сахар, соль и молотый кардамон.
На слабом огне растопить 100 г сливочного масла, добавить яйцо и перемешать венчиком. Влить теплое молоко.
Добавить жидкость к сухой смеси, перемешать. Затем месить в течение 10-15 минут руками или миксером, используя специальную насадку для теса. Поставить готовое тесто в тепло на час.
Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник, смазать растопленным сливочным маслом. Затем посыпать сахаром, смешанным с корицей и ванилью. Свернуть тесто в плотный рулет и разрезать на кусочки шириной около 2 см.
Выложить на противень, оставляя между заготовками расстояние, и смазать яйцом. Сверху можно посыпать крупным сахаром. Дать булочкам расстояться в течение часа. За это время они увеличатся в объеме почти в два раза.
Выпекать булочки в разогретой до 240 С духовке в течение 15-17 минут. Немного остудить перед подачей.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых сырников.
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