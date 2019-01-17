Ароматные дрожжевые булочки с начинкой из молотой корицы - популярный десерт, который идеален с чашкой горячего шоколада или молока. Как приготовить их на собственной кухне - пишет "Сегодня".

Сдобные булочки с корицей

Ингредиенты:

Мука - 700 г

Сухие дрожжи - 9 г

Сахар - 120 г

Соль - 1 чайная ложка

Кардамон - 1 чайная ложка

Сливочное масло - 100 г

Яйцо - 1 шт

Молоко - 300 мл

Яйцо, взбитое с молоком - для смазывания булочек

Для начинки:

Сливочное масло - 50 г

Молотая корица - 3 столовые ложки

Сахар - 3-4 столовые ложки

Ваниль

Рецепт приготовления:

Смешать в миске просеянную муку, сухие дрожжи, сахар, соль и молотый кардамон.

На слабом огне растопить 100 г сливочного масла, добавить яйцо и перемешать венчиком. Влить теплое молоко.

Добавить жидкость к сухой смеси, перемешать. Затем месить в течение 10-15 минут руками или миксером, используя специальную насадку для теса. Поставить готовое тесто в тепло на час.

Подошедшее тесто раскатать в прямоугольник, смазать растопленным сливочным маслом. Затем посыпать сахаром, смешанным с корицей и ванилью. Свернуть тесто в плотный рулет и разрезать на кусочки шириной около 2 см.

Выложить на противень, оставляя между заготовками расстояние, и смазать яйцом. Сверху можно посыпать крупным сахаром. Дать булочкам расстояться в течение часа. За это время они увеличатся в объеме почти в два раза.

Выпекать булочки в разогретой до 240 С духовке в течение 15-17 минут. Немного остудить перед подачей.

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