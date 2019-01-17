Иногда мы принимаем лекарства, но никакого эффекта от них не наблюдаем. Возможно, причина в том, что мы не соблюдаем некоторые правила приема медикаментов. Так, врачи назвали основные причины, снижающие эффективность препаратов. Об этом пишет Newsyou.

Причина первая: ошибки с запиванием

Многие люди совершенно не придают значения тому, чем запивать лекарства. Однако неподходящие напитки серьезно влияют на действие лекарств в организме - например, они замедляют или наоборот ускоряют расщепление препаратов. Так, кофе содействует слишком поспешному прохождению лекарства через ЖКТ, а чай, наоборот, тормозит усвоение компонентов медпрепаратов. Также нельзя запивать лекарства молоком и соками - лучше всего простой водой комнатной температуры.

Причина вторая: еда

Прием некоторых медикаментов может требовать соблюдения диеты, нужно очень внимательно следить за этим и консультироваться с врачом. Снижать эффективность лекарств способны овес, цветная капуста, ягоды, зеленые салаты, тыква, бобовые, грибы и изделия, приготовленные из цельнозерновой муки. Нетрудно понять, что лекарствам мешают действовать должным образом продукты, богатые клетчаткой.

Причина третья: несоблюдение режима

Врачи подчеркивают, что прием многих лекарств предусматривает тщательное соблюдение режима приема. Особенно важно следовать режиму в случае приема антибиотиков. Чтобы лекарства действовали, обеспечивая эффективную терапию, концентрация их веществ в организме должна быть постоянной, поясняют специалисты.

Причина четвертая: неполный курс лечения

Нередко при улучшении самочувствия люди перестают принимать препарат, не доведя прописанный врачом курс лечения до конца. Подобное решение может обернуться тем, что болезнь вспыхнет с новой силой.

Причина пятая: смешивание лекарств

Если лечение предусматривает прием нескольких разных лекарств, а специальных рекомендаций врача нет, лучше принимать препараты по отдельности. После первого приема необходимо подождать минимум 30 минут, прежде чем принимать другие медикаменты, - так вы уменьшите риск того, что препараты не подействуют из-за влияния их компонентов друг на друга.

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