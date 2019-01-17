Футболист потерял сознание после удара молнии [ Редактировать ]
Во время матча молодежного Кубка Сан-Паулу в Бразилии произошел драматичный случай. Защитник футбольного клуба Агуа Санта Энрике потерял сознание в начале второго тайма.
Как сообщает ESPN, на 47-й минуте матча в стадион ударила молния. Вследствие чего Энрике стало плохо, и он был вынужден отправиться на скамейку запасных. Там он и потерял сознание.
По словам бразильца, он очнулся в машине скорой помощи, где доктора сообщили, что с Энрике все в порядке. Несмотря на то, что сейчас он чувствует себя нормально, ему все-таки предстоит пройти ряд медицинских процедур.
Ранее мы писали, что жена футболиста чуть не лишилась пальца из-за подарка.
по теме
Жена футболиста чуть не потеряла палец после подарка
Девушка лишь в ювелирной лавке сняла украшение
Девушка-боец жестоко избила грабителя (фото)
Преступник попытался отобрать у спортсменки телефон, заявив, что он вооружен
Парень сделал девушке предложение и забыл
Утром он обнаружил на пальце девушки дешевое обручальное кольцо
Женщина погибла из-за нападения обезьян
Она была с женой своего сына на террасе на крыше дома
Биатлон. Рупольдинг: результаты мужского спринта
17 января мужской спринтеской гонкой стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону